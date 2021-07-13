Son dakika: Devlet Bahçeli'den Cumhur İttifakı mesajı: Alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar yapıyor.

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BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

12 Temmuz 2021 pazartesi günü yani dün partimizin MYK ile Merkez Disiplin Kurulu'nun ortak toplantısını gerçekleştirdi. İç ve dış gelişmeleri tüm boyutlarıyla ele aldık. MHP sahadadır, kalptedir, milli kaderin taşıyıcı siyaset omurgasıdır. Biz çıkarlarımızın değil, ülkülerimizin peşindeyiz. Biz yalanın değil hakikatin izindeyiz. Halkın yanındayız, helalin safındayız.

Bizim anlayışıma göre siyaset bir meftuniyet olmasının yanı sıra insana hizmetin, hürmet göstermenin cümlesidir. Bu cümleden mahrum olanların siyaseti kötüdür, kötürümdür, köhnedir. Siyasetin doğru olması kadar zamanlamanın da doğru olması lazımdır. MHP bugüne kadar siyasette zamanlama yanlışına düşmemiştir.

CUMHUR İTTİFAKI MESAJI

Ara rejim özlemi duyanlar, demokrasiye silah çekenler bize yabancı ve uzaktır. Milli ve demokratik ilkeler neyi gerektiriyorsa, yaptığımız ve bundan sonra da yapacağımız odur. Bizim dedikodu aşına karnımız toktur.

Cumhur İttifakı'nı hedef alan alçak kampanyalara kulağımız tıkalıdır. Cumhur İttifakı, Türk Milleti'nin duruşudur. Cumhur İttifakı dünden daha güçlüdür. Cumhur İttifakı camdan bir vazo değildir ki kırılsın. Cumhur İttifakı sipariş üzerine kurulmadı, pazarlıkla kurulmadı.

Cumhur İttifakı'nın gıyabında yalan çarkı inşa edenlerin asıl gayesi Türkiye'nin tökezlemesi, 15 Temmuz FETÖ işgal girişiminin rövanşının alınmasıdır.

15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ: TÜRKİYE İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASIDIR

15 Temmuz inancın, işgale karşı kahramanca direnişidir. 15 Temmuz, demokrasi ve milli birlik günüdür. Bugün Türkiye için aynı zamanda bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, FETÖ kalkışmasına karışan kim varsa, kim ortak olmuşsa, ismi mevki ne olursa olsun Türk askeri değildir, asla da olmamıştır. Türk askeri onur sahibidir. Bir terörist, Türkiye düşmanlığı konusunda eğitilmiş, maklube yiyerek açılan karanlık meskenlere örgütlenerek vatana ihanete dokunmuşlardır.

Kardeşçe yaşayacağız, birbirimize saygı duyup hoşgörü ve dayanışmayı her daim vaiz tutacağız. 15 Temmuz hain teşebbüsünün dış bağlantıları konusunda söylentiler aslında malumun ilanıdır. Bu darbe mekaniğinin arkasında Türkiye'ye kin ve nefret besleyen odakların olduğu tartışma getirmeyen bir gerçektir.

"BİLGİ VE BELGEN VAR DA AÇIKLAMIYORSAN NAMERDİN AĞABABASISIN"

Bizi devlete sızan karanlık örgütlerle aynı görmek, en adi cinayet, en alçak ihanettir. 12 Eylül sonrası dava arkadaşlarımızın işkencelere maruz kalmaları, hatta idam edilmelerine rağmen devlete en ufak şikayet bile etmedik. Allah'ın dediği olur dedik. Devleti ebed müddet, millet ebed müddet kutlu bir geleceğe ulaşsın diye olan bize olsun dedik. Yeter ki devlet yaşasın dedik. Kılıçdaroğlu sana sesleniyorum, söylediklerin ile ilgili bir ispatın, belgen var da söylemiyorsan namerdin ağababasısın. En ufak bilgi ve belgen var da açıklamıyorsan müfterinin en önde gidenisin.

