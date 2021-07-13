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Giriş Tarihi: 13.7.2021 19:04 Son Güncelleme: 13.7.2021 19:26

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Galatasaray tepkisi! Şiddetle protesto edildi

Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Galatasaray tepkisi! Şiddetle protesto edildi

Son dakika haberleri: Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Diamessis Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi, Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

Son dakika haberleri: Galatasaray Futbol Takımı, Olympiacos ile oynanacak özel maç için gittiği Yunanistan'da PCR testlerinin kabul edilmemesi nedeniyle geri dönme kararı aldı.

Skandan hareketin ardından ilk olarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Galatasaray'a uygulanan skandal hareket ile ilgili, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile telefonda görüşürken, Türkiye'den bir hamle daha geldi.

ATİNA'DA SERGİLENEN TUTUM ŞİDDETLE PROTESTO EDİLDİ

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis Dışişleri Bakanlığı'na davet edilerek, Galatasaray futbol takımı kafilesine Atina'da sergilenen tutum şiddetle protesto edildi.

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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'a Galatasaray tepkisi! Şiddetle protesto edildi
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