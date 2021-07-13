Tanık, FETÖ'cü Gürbüz Sevilay'ın tüm suçlarını tek tek saydı! Altın ve uyuşturucu kaçakçılığı da yapmış

"KOLİLERDEN ALTIN VE KOKAİN ÇIKTI"

Özgür ve Gürbüz'ün araca üç adet koli koyduğunu belirten C.A., "Özgür, kolilerde elektronik eşyalar olacağını söyledi. Daha sonra polis eve baskın yaptı. Küçük kolide 17 kilo altın, diğer kolilerde ise kokain çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlamasıyla tutuklandım" dedi.

DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Tanık ifadesine karşı beyanları sorulan Gürbüz Sevilay, tanığı daha önce hiç görmediğini ileri sürdü. Beyanların ardından sanığın tahliye taleplerini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.