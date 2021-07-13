Türk kadını kaynakçılıkta dünyaya meydan okudu

Kadına yönelik toplumsal farkındalığın artmasıyla birlikte iş hayatında da başarılar gelmeye başladı. Daikin Türkiye'nin çalışanlarından Aysun Poyrazoğlu (28) 2018 yılında katıldığı dünya kaynak şampiyonasında birinci olarak, Türk kadınlarının göğsünü kabarttı.

"Erkek işi" olarak tanımlanan zorlu sektörlerde kadın çalışanlar erkeklerin dahi kolay yapamadıkları kaynakçılık gibi mesleklerde başarılılarını dünya çapında kanıtlıyorlar. Zorlu meslekte ortaya koydukları performanslarla şirketlerini başarıdan başarıya taşıyorlar. Bu başarılı kadınlardan biriside Teknoloji şirketi Daikin'de kaynakçılık yapan Aysun Poyrazoğlu. 2018 yılında katıldığı dünya kaynak şampiyonasında birinci olarak Türk kadınlarının göğsünü kabartan genç kadın başarılı hikayesini şöyle anlattı: "Dört kardeşiz. Altı yıldır bu meslekteyim. Kaynakçı olmaya, olimpik kaynak yarışmalarından bahsedildiğinde üstüne düşünerek bu alanda gidebildiğim en yüksek mertebeye ulaşmaya karar verdim ve azimle çalışarak hedefime ulaştım. Hem ailemi, hem şirketimi hem de lkemi gururlandırdığım için çok mutlu oldum" dedi.

"YENİ ŞAMPİYONLAR YETİŞTİRMEK"

Dünya kaynak şampıyonu olan Aysun Poyrazoğlu,Daikin Türkiye CEO'su Hasan Önder'den de ödül aldı. Poyrazoğlu gelecek hedefinin bu başarıyı kendisinden sonra gelecek kadınlara öğretmek olduğunu belirterek, "Hedeflerimin en başında alanımdaki bütün eğitimleri tamamlayıp firmamızın resmi eğitmeni olup bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlarıma bilgilerimi, tecrübelerimi aktarmak ve gelecekte yeni şampiyonlar yetiştirmek" olduğu söyledi.

DAHA ÖNCE DÜNYA 3'ÜNCÜSÜ OLMUŞ

Bir çok ülkeden erkek ve kadının yarıştığı Avrupa kaynak yarışmasında birinciliği ve daha önce de dünya üçüncüsü olan Aysun Poyrazoğlu, birinciliği iki puan farkla Çin'e kaptırmaktan dolayı azminin arttığını belirterek dünya şampiyonluğunu hiç kimseye kaptırmamak için çok disiplinli çalıştıklarını kaydetti.