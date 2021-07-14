11 bin metreküp müsilaj toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar
, 11 bin metreküp müsilaj toplandığını ve bunların depolama alanlarına götürülüp bırakıldığını söyledi.
TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu'na sunum yapan Birpınar, müsilajın dünyada başka ülkelerde, denizlerde de görüldüğünü, Türkiye'de yeni başladığını belirterek, "Denizlerimiz gerçekten alarm veriyor çünkü son raporlarda, 2050 yılında denizlerde balıklardan çok plastiğin olacağı söyleniyor ama insanoğlunun kendisi maalesef, bunu yapıyor" dedi. Birpınar, 11 bin metreküp müsilaj toplandığını belirterek, "İstanbul
'da 6 bin 440 metreküp, Kocaeli
'de 476, Bursa
'da 165, Tekirdağ
'da 154, Balıkesir
'de 811, Çanakkale
'de 919, Yalova
'da 2 bin 118; 11 bin metreküp civarında bir müsilajı topladık. Nereye götürdük? Depone sahalarına götürdük, oralara bıraktık" diye konuştu.