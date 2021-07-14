15 Temmuz şehidi Tolga Ecebalın'ın babası Tarkan Ecebalın: Yine aynı şey yaşansa hiç tereddüt etmeden sokağa çıkarım

"O ŞEREFLİ ÜNİFORMANIN ALTINDA TERÖRİSTLER VAR"

Biz yürürken baktığımızda arkamız kalabalıktı. Sonra Tolga beni aradı. Tolga meğer evden çıktıktan sonra işin bilincindeymiş. O Eyüp Sultan Hazretlerini korumaya gitmiş. Orada bir şey olmayınca bana telefon açtı. Biz büyükşehir belediyesinin orada buluştuk. Ben tabi baba yüreğiyle ona şunu söylemiştim; 'Niye geldin? Yaralılar var. Etraf kan gölü' dedim. Vatan da öyle. Elimizde hiçbir şey yok. Sadece o şerefli üniformanın altında teröristler var. 'Baba, bu başka iş. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bize çıkın dediyse Allah bize şehitliği nasip eder belki' dedi. O zaman ben de söz bitmişti. Ona bir şey söyleyememiştim. Ölmek, vurulmak hiç aklımıza gelmiyor. Biz sadece büyükşehir belediyesine gitmek istiyoruz.