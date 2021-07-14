“15 Temmuz tarihi bir demokrasi dersidir”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında 5 yıl önce hain darbe girişimini püskürten Türk Milleti'nin yazdığı kahramanlık destanının asla unutulamayacağını vurguladı.

Başkan Sürekli, "Cumhuriyet tarihi, darbelerle ve dolayısıyla acılarla doludur. 15 Temmuz; bu acıların son bulduğu, milli iradenin yeniden doğduğu, hürriyet aşkı ve istikbal mücadelemizin yeniden şahlandığı bir milattır. Tarihi bir demokrasi dersidir." ifadelerini kullandı.

Sürekli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ordudan yargıya, eğitimden emniyet teşkilatına kadar devleti bir örümcek ağı gibi saran hain FETÖ Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 gecesi, en büyük cevabı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletten aldığını belirten Sürekli, sözlerini şöyle sürdürdü; "15 Temmuz; olağanüstü bir demokrasi direnişidir. Vatan ve bayrak sevgisinin, devletine bağlılığının hududu olmayan Türk Milleti'nin yazdığı bir destandır. O gün; ellerini ovuşturarak ülkemizin sıkıntıya düşmesini, diz çökmesini, pes etmesini isteyen hainleri ve işbirlikçilerini sevindirmedik, sevindirmeyeceğiz. 5 yıldır, bu ihanet çetesinin kökünü kazımak için çalışıyoruz. Sonuna kadar gidecek ve pes etmeyeceğiz. Ecdadımızın ilmek ilmek işlediği diriliş ve direniş ruhunun imzasını taşıyan 15 Temmuz Destanı 'Güçlü ve Büyük Türkiye' hedefimizin eli kanlı en büyük engelini ortadan kaldırmıştır. İç ve dış tüm düşmanlarımız görmüştür ki; artık medet uman, boyun eğen bir Türkiye yoktur. Milleti, milletin silahı ile vurmaya çalışan hainlere verilen bu tarihi cevabın büyük sorumlulukları beraberinde getirdiğini söyleyen Sürekli, "Bazen tarih kahramanları anlatmaz, kahramanlar tarih yazar. Türk Milleti'nin iradesi ile yazılan bu tarih; omuzlarımıza vatan, hürriyet ve bayrak aşkımızı diri tutarak milli birliğimizi muhafaza etme sorumluluğunu yüklemiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi; 'Milletimizi yıldırmak bir yana azmini kamçılamışlardır. FETÖ içeriden, PKK dışarıdan, kimi alttan kimi üstten ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecekler. Bu milletin söyleyecek çöz sözü, hayata geçireceği çok projesi var. Bu devletin daha harekete geçirecek çok potansiyeli var. Bu duygu ve düşüncelerle istiklâl ve istikbal mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. 15 Temmuz gecesi 'Bugün değilse ne zaman öleceğiz?' diyerek namlulara alnını dayayıp şehadete yürüyen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor; gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Kimsenin şüphesi olmasın ki; tüm kahraman şehitlerimizin aileleri en mukaddes emanetimizdir. Vatan için canlarını hiçe sayanların cesaret ve şuurunu yitirmeyecek, düşmanı güldürmeyecek, ay yıldızlı şanlı bayrağı yere düşürmeyeceğiz." dedi.