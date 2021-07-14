15 Temmuz'un yıl dönümünde şehit ve gazi yakınları bir araya geldi

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 5'inci yıl dönümünde İstanbul Valiliği ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi'nde Şehit Aileleri ve Gaziler Buluşması düzenlendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın da katıldığı program İstanbul İl Müftüsü Mehmet Emin Başalı'nın Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarıyla ile başladı.

Kur'an tilavetinin ardından Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine soyunduğu geceyi ve milletin emsalsiz direnişini anlatan fotoğraflar sergilendi. Serginin ardından kürsüye çıkan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya "15 Temmuz Necip milletimizin; Şanlı tarihine bir destan daha eklediği gün. "Türkiye Geçilmez" dediği gün. Ölümün, şehadet mertebesine yükseldiği gün. Türkiye'de 251 defa şehit olduğumuz, 2 bin 700 defa gazilik rütbesine eriştiğimiz gün. İstanbul'umuzda 99 kardeşimizin şehadet şerbeti içtiği gün. 974 kardeşimizin vatan için serden geçtiği, Gazi olduğu gün. İşte böyle şanlı bir günde, Çanakkale'den 15 Temmuz'a, şehadet ruhunu yaşatan, şehit ve gazilerimizin, kıymetli aileleriyle birlikte olmanın heyecanı içindeyiz."

"Bizler ebedi saadete talibiz. Onun rızasına kavuşmak, varlık sebebimizdir. Bize verilen her nefese şükreder, zamanı geldiğinde, asıl sahibine geri vermekten çekinmeyiz. Canımızla, kanımızla ve bütün varlığımızla hak bildiğimiz yolda yürürüz. Haktan geldiğimize ve yine ona döneceğimize inanırız. Zillet altında yaşamaktansa, onurlu bir ölümü tercih ederiz. Hele de vatan, millet, devlet, bayrak, din ve namus gibi yüce değerlerimiz söz konusu olduğunda neler yapabileceğimize, tarih defaatle şahitlik etmiştir. Dün olduğu gibi, bugün de aynı bilinç ve inançla, canımız, malımız, kanımız pahasına, bu kutsal emanetleri koruyoruz. Çünkü biz, şehadeti en yüce rütbe biliriz. Şehadet mertebesine ulaşmayı dünyadaki her şeyden daha değerli ve aziz biliriz."

"Yüce Rabbimizin, Kuran'ı Kerim'de Bakara Suresi 154.ayet'te Buyurduğu gibi, Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiz. Bilakis onların diri olduğuna iman ederiz."

"Bedr'in aslanlarından, Çanakkale'nin kahramanlarına, Çanakkale'nin kahramanlarından, 15 Temmuz'un şanlı direnişçilerine kadar, Hak uğruna canlarını feda eden şühedayı Bir kez daha Rahmet, şükran ve minnetle anıyorum. Makamları âli olsun. Kahraman Gazilerimize, sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim onlardan razı olsun. Allah bizleri de tüm şühedanın ve gazilerimizin şefaatlerine nail eylesin. Aziz şehitlerimiz, Şanlı hatıranız hatıramızda, Emanetiniz emanetimizdedir. Allah birliğimizi daim, varlığımızı kaim eylesin" diye konuştu.

Programa katılan ve 15 Temmuz gazisi Vahide Şefkatlioğlu "Ben ve eşim hain kalkışma haberini aldığımız ilk anda al bayrak için sokaklara döküldük. Ezanımızı, vatanımızı bayrağımızı savunmak için omuz omuza direndik. Eşime şehitlik bana ise gazilik nasip oldu. Bir bacağımı kaybettim, bir bacağım da kullanılamaz hale geldi. Ama vatan için ödediğim bedel engel değil şereftir" dedi.