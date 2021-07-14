80 milyona yapılan bir saldırı girişimiydi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İzmir Narlıdere
'de sela okuduğu için saldırıya uğrayan 15 Temmuz
gazisi müezzin Mehmet Kuzgun (54) yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
Camiye gelen biri kadın 3 kişi, "Bu darbe olacak. Engelleyemezsiniz" diye bağırdı. Kaldırım taşıyla saldırıp darp ettiler. Caminin camlarını taşlarla kırdılar. Beni darp ettiler. Onlara sela ile karşılık verdim. Günlerce engelli oğluma bakamadım.
Sanıklara verilen ödül gibi ceza nedeniyle üzgünüm. Üst mahkemeye itiraz ettik. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ama bu karardan dolayı vicdanımız rahatlamadı. Bu sadece Mehmet hocaya karşı yapılmış bir saldırı değildi. 80 milyona karşı yapılmış bir saldırı ve darbe girişimiydi.