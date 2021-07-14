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Giriş Tarihi: 14.7.2021

80 milyona yapılan bir saldırı girişimiydi

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
80 milyona yapılan bir saldırı girişimiydi
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İzmir Narlıdere'de sela okuduğu için saldırıya uğrayan 15 Temmuz gazisi müezzin Mehmet Kuzgun (54) yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
Camiye gelen biri kadın 3 kişi, "Bu darbe olacak. Engelleyemezsiniz" diye bağırdı. Kaldırım taşıyla saldırıp darp ettiler. Caminin camlarını taşlarla kırdılar. Beni darp ettiler. Onlara sela ile karşılık verdim. Günlerce engelli oğluma bakamadım.
Sanıklara verilen ödül gibi ceza nedeniyle üzgünüm. Üst mahkemeye itiraz ettik. Adalet vicdanları rahatlatmak içindir. Ama bu karardan dolayı vicdanımız rahatlamadı. Bu sadece Mehmet hocaya karşı yapılmış bir saldırı değildi. 80 milyona karşı yapılmış bir saldırı ve darbe girişimiydi.

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80 milyona yapılan bir saldırı girişimiydi
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