Akıncı Üssü davasında 'izdivaç mesulü' detayı! Yeğenlerini bakın kimlerle evlendirmiş!





KADINLARI KATEGORİLERE AYIRMIŞLAR

Evlilik gerçekleştikten sonra, evlenen kızın tüm geçmiş bağlantılarının temizlendiği anlatılan gerekçeli kararda telefon hatları, sosyal medya hesapları ve mail adreslerinin de değiştirildiği aktarıldı. Örgüt üyeleri için oluşturulmuş izdivaç kataloğunda kadınların çeşitli kategorilere ayrıldığı, her ilde kadınlardan da seçilen örgütün bir evlendirme mesulü olduğu kaydedildi.

ÖRGÜTTE KATALOG DIŞI EVLİLİK YASAK

Örgüt üyelerinin genel olarak kendilerine gösterilen kimse ile evlenmek zorunda olduğu ifade edildi. FETÖ mensuplarının örgüt içeresinden biriyle evlenmesinin genel kural olduğu saptanan kararda özellikle mahrem hizmetlerde görev alanların örgüt içi evlilik yapmalarının istendiği anlatıldı. Bu yöntemle örgüt üyelerinin örgüte bağlılığının sağlandığı ve kopmaların engellendiği, katalog evliliği yapmayanların ise örgüte olan sadakatinin sarsıldığı açıklandı.