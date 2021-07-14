Alanya ve Gaziantep'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 kişi yakalandı. Zanlıların üst aramasında ve adreslerinde bir miktar uyuşturucu ve uyarı hap ile 3 hassas terazi ve 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 şüpheli uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı, uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen M.K, Y.K, E.Y, M.A.Y. ve M.R.G. adliyeye sevk edildi.



Aynı operasyon kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan şüpheli A.Ç.'nin de işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Toplamda 10 şahsa uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

116 gram eroin maddesi, 14 gram esrar maddesi, 9 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza, 2 adet ecstasy hap maddesi, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Projeli çalışma dosyası kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı delillendirilen M.K., Y.K., E.Y., M.A.Y. ve M.R.G. isimli şahıslar yakalanarak 50 gram metamfetamin maddesi, 77 gram sentetik kannabinoid, 29 adet ectacy hap, 1 adet hassas terazi ve 2 adet tabanca ele geçirildi.