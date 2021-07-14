Anayasa Mahkemesi itirazı reddetti!

Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi
(AYM) kararına göre, Cumhuriyeti Halk Partili (CHP) milletvekilleri, "7188 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Daire Kanunda yer alan 5682 sayılı Pasaport Kanunu'ndaki 14. ve 7. maddede belirtilen bazı hükümlerin iptali" istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı.
14. MADDENİN İPTALİ İSTEMİ REDDEDİLDİ
Davada, hakkında terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunan avukatlara "hususi damgalı pasaport" verilmemesinin Anayasa'ya aykırı olduğu öne sürülerek, 14. maddenin iptali istendi. Yüksek Mahkeme, bu madde yönünden yapılan iptal istemini reddetti.
SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜNE İŞARET EDİLDİ
Kararda, seyahat özgürlüğüne dikkat çekilerek, hususi damgalı pasaportların belirli şartları taşıyan bazı kamu görevlileri ve avukatlara verilebildiği belirtildi. Kanun koyucu tarafından "hususi damgalı pasaport" alacaklara yönelik bazı şartlar koyulabileceği kaydedilen kararda, iptali istenen hükümdeki sınırlamanın, vatandaşların umuma mahsus pasaport ile yurt dışına çıkışına engel olmadığına yer verildi.
"EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI BİR YÖN BULUNMUYOR"
Kararda, söz konusu davaya konu olan kanunun, tedbir niteliğinde olduğu anlatılarak, "Bu çerçevede kural kapsamında yer alan avukatların hususi damgalı pasaport alamamalarının sürekli nitelikte olmayıp haklarındaki anılan suçlardan yürütülen soruşturma veya kovuşturmaların devamı süresiyle sınırlı olduğu gözetildiğinde hususi damgalı pasaport edinme imkanının kazanılmasına ilişkin koşullarda anılan farklılığın öngörülmesiyle güdülen amaç ile kuralla öngörülen araç arasında uygun bir dengenin kurulduğu, bu bağlamda kuralla getirilen söz konusu farklılığın öngörülme amacına göre kural kapsamındaki avukatlara aşırı bir külfet yüklemediği anlaşılmaktadır. Bu itibarla kuralda eşitlik ilkesine aykırı bir yönün bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır" denildi.
7. MADDENİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ
Yüksek Mahkeme, 7'inci maddenin ise bazı bölümlerinin Anayasa'ya aykırı olduğuna karar vererek, iptaline hükmetti. Kararda, iptali istenen düzenlemenin milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara, terör örgütlerine üyelikleri, iltisakları sebebiyle pasaportu iptal edilenlere kanunda belirtilen kıstasları sağlamaları ve başvurmaları halinde kolluk tarafından yapılacak araştırma sonucuna göre İçişleri Bakanlığı tarafından pasaport verilebilmesini öngördüğü kaydedildi. Kararda, iptal isteminde bu durumdaki kişilerin pasaport almak istediğinde İçişleri Bakanlığına takdir yetkisi tanınarak seyahat özgürlüklerinin kısıtlandığının savunulduğundan bahsedilerek, Anayasa'ya göre, kişilerin yurt dışına seyahat özgürlüğü bulunduğu ve bunun ancak kişi hakkındaki soruşturma ya da kovuşturma nedeniyle hakim tarafından kısıtlanabileceği belirtildi. Kararda, düzenlemenin tüm şartların gerçekleşmesi durumunda bile İçişleri Bakanlığına pasaport verilmesi konusunda takdir yetkisi verdiği aktarılarak, iptali istenen düzenlemenin seyahat özgürlüğünü sınırlandırdığı bildirildi.
ANAYASAYA AYKIRI
Söz konusu kararda kuralların yurt dışına çıkma hürriyetini Anayasa'ya aykırı olarak sınırladığı sonucuna varıldığı belirtilerek, "Dava konusu kurallarda Anayasa'nın anılan maddesinde yer almayan sınırlama sebepleriyle de söz konusu hürriyetin sınırlandırıldığı ve kuralların yurt dışına çıkış yapabilmesini idarenin yetkisine bırakarak Anayasa'da belirtilen sınırlama sebeplerine bağlanan hakim kararı güvencesini ihlal ettiği görülmektedir. Buna göre, kuralların yurt dışına çıkma hürriyetini Anayasa'ya aykırı olarak sınırladığı sonucuna varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Kararda, Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girecek.