Antalya'da Rus adamın sır sonu: Ölümü sosyal medya uygulaması sayesinde fark edildi!

Evine gelen arkadaşı, yine Dmitriev'den haber alamayınca durumu polise bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri eve girdiklerinde yerde hareketsiz yatan Dmitriev'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dmitriev'in cansız bedenin hemen yanı başında ise içerisinde alkol olduğu ileri sürülen 5 litrelik bir bidon tespit edildi.
Öte yandan, Dimitriev'in son olarak 4 gün önce siteye girerken komşuları tarafından görüldüğü ve ayaklarında şişmeler olduğu belirtildi.
Dmitriev'in cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.