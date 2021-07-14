Bakan Gül: Vesayetle mücadelenin tek çözümü sivil anayasadır

İstanbul 2 nolu Barosu ve Türkiye Hukuk Platformu işbirliğinde ve İstanbul Üniversitesi evsahipliğinde Prof.Dr. Fuat Sezgin Salonu'nda düzenlenen 5. Darbe ile mücadele sempozyumunda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,geçmişten bugüne Türkiye'de demokrasi kültürünün yerleşmesi ve kökleşmesi için ter döken , emek veren çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Gül, "15 Temmuz 2016'da tanık olduğumuz ve siyasi tarihimizin en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan, vatan için göğsünü kurşunlara siper eden şehitlerimizi, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kahraman gazilerimizi minnetle anıyor, kendilerine sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Vesayetin temelinde; insanı olduğu gibi kabul etme yerine "belirleme", "toplumu da düzene sokma" felsefesi yatar. Bu Türk modernleşmesinin hastalığıdır. Bu anlayış, millet iradesine, insan iradesine, yaşam tarzına, kültürüne ve inançlarına; kendinden menkul olarak "buyurgan", "tepeden inmeci", "şabloncu", "tek tipçi" bir anlayışla müdahale ve "halka rağmen halk için" ifadesiyle özetlenebilir. Geriye doğru baktığımızda takvimin her ayında bu vatansız anlayışın kanlı izlerini görüyoruz. Örneğin 27 Mayıs 1960 tarihinde bundan 61 yıl önce vesayetin sesi yankılanıyordu. 27 Mayıs'ın sözde mahkemeleri, "sizi buraya tıkan irade böyle istiyor" cümlesiyle özetlenen sözde yargılamaları, insanımızın gönlüne, hayaline, ufkuna karabasan gibi iniyordu. Bu yetmemiş gibi 1971'de Meclise, hükümete, siyasete, yargıya; millete "ayar" verilmişti. Yine bir Eylül gününde bundan 41 yıl önce, demokrasimizi, milli iradeyi; gencecik evlatlarımızı darbecilerin postalları, tankları eziyordu. Bu milletin iradesine kilit vurmaya adanmış vesayetçiler, milletin çocuklarını "bir sağdan bir soldan" idama götürürlerken, birileri de ''Bizim çocuklar başardı'' diyordu. Ama takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde bambaşka bir tarih yazıldı.Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın "Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar…" sözü ve liderliği eşliğinde aziz milletimizin destansı cesaretle direnişi, demokrasi tarihimizin makûs akışını değiştirdi. Milletimizin bu kararı, daha güçlü ve kurumsallaşmış bir demokrasiye geçiş için tarihi bir adım olmuştur." dedi.

VESAYET İLE KALICI MÜCADELENİN TEK ÇÖZÜMÜ YENİ VE DAHA DEMOKRATİK SİVİL ANAYASADIR

Bakan Gül, "Olağanüstü Hallere, DGM'lere son verdik. 28 Şubatın vesayetçi izlerini sildik. Başörtüsü olanların önündeki engeller kaldırıldı. Bu yasakçılara son verdik. Din önündeki engelleri kaldırdık. Yargısal denetimlerin önündeki engelleri kaldırdık. Biz bunları yaparken 19 yıldır vesayet boş durmadı. Bürokrasinin yargının işleyişi ile uğraştık. Muhturayla demokrasiye ayar verilmeye çalışılması, Gezi parkı olayları ile hükümeti etki altına alma girişimini atlattık. Vesayet değil milletimiz kazanmıştır. Bu uygulamaların demokratik kazanımların kişiler deişse bile kurumların kazanması içindir. Vesayet ile kalıcı mücadelenin tek çözümü yeni ve daha demokratik sivil anayasadır. Vesayetle mücadele anayasa ile taçlanmalıdır. Baştan sona sivilleşmesi gereken bir anayasadır. Temeline insanı ve onurunu koruyan toplumsal sözleşme ile yeni anayasayı yapmak lazımdır. İnsanın sahipleneceği bir anayasayı yapmak hepimizin sorumluluğudur. Uzlaşma ile yapılması çok önemlidir."

"İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİ TEMİNAT ALTINA ALAN SİVİL BİR ANAYASA MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİDİR"

Gül, "İnsan haklarıyla yaşar. Devleti yaşatmayı ise ancak insanı yaşatmakla mümkün gören bir yaklaşımla, temeline insanı ve onurunu koyan; insan hak ve özgürlüklerini teminat altına alan yeni sivil bir anayasa milletimizin beklentisi, Türk siyasetinin ödevi haline gelmiştir. Hukuk literatüründe anayasalar ''Toplumsal Sözleşme'' diye de nitelendirilir. Biz bu tanımı benimsiyoruz, sürecin de uzlaşma zeminde yürümesini milletimize karşı bir görev biliyoruz." Dedi.

"ANCAK 15 TEMMUZ GECESİ BİR KIRILMA NOKTASIDIR"

Bakan Gül, "Yargımız; hakimi, savcısı, avukatı ile 15 Temmuz'un hesabını, ilk geceden suçüstü yaparak, ''Türk Milleti adına'' sormuştur; sormaya da devam etmektedir. Bu darbe teşebbüsünün içinde, ardında, yanında yöresinde kim varsa yargı önünde hesap vermektedir. Her zaman dediğimiz ve demeye devam edeceğimiz gibi; yargı milletin yargısıdır. Yargının yegane ideolojisi adalettir. Emir alacağı tek yer anayasadır, kanunlardır. Bu konu bizim için bütün meselelerin üzerindedir, temel hassasiyetimizdir. Bu hassasiyetle yargının bağımsızlığına ve tarafsızlığına büyük önem veriyoruz. Çünkü ancak bağımsız ve tarafsız yargı ''millet adına'' karar verebilir. Altını çizerek ifade etmek isterim ki, milli iradenin üzerindeki veya karşısındaki vesayetin ortadan kalkmasıyla birlikte yargı da ait olduğu yere, millete hizmet eder hale gelmiştir. Bugün darbecilerden hesap soran, geçmişteki darbelerle de yüzleşen bağımsız ve tarafsız Türk yargısı, demokrasimizin başlıca güvencelerinden biridir. Yargının sağladığı bu güvence sayesinde, demokrasimiz emin adımlarla yeni hedeflere yürümektedir. Bütün hedeflerimizin temel amacı daha güçlü demokrasi, daha geniş özgürlükler ve daha yüksek standartlarda insan haklarıdır. Bize göre, vesayetten milli iradeye giden yol devletin temeline adaleti, adaletin temeline ise insanı koyma yoludur. Siyaset anlayışımızın ana bileşeni, esas unsuru budur. Bu nedenle insanımız için daha iyiye, daha kaliteliye dair arayışımıza yılmadan devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde adalet hizmetlerinde başlattığımız reformları daha da derinleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

"BU DOĞRULTUDAKİ HEDEFLERİMİZİ İKİ TEMEL BELGE İLE ORTAYA KOYDUK"

Gül, "Birincisi "Güven Veren ve Erişilebilir Bir Adalet Sistemi" vizyonuyla Mayıs 2019'da Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan Yargı Reformu Stratejisi Belgesidir. Diğer önemli belge ise 2 Mart 2021'de "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonuyla, insan hakları standartlarını daha da yükseltmek amacıyla hazırladığımız ve Sn. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan İHEP'tir. Adalet hizmetlerinde kaliteyi ve vatandaşımızın memnuniyetini artıracak her öneriyi en geniş zeminde ele almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"MİLLİ İRADE VE KAPANIŞ"

Gül, "Bugün artık biliyoruz ki; bizi ayakta tutan, bir olmamızı sağlayan 84 milyon eşit vatandaşın kardeşliğidir ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak tek kuvvet milli iradedir. Bu noktaya gelene dek milletçe ödediğimiz bedellerin idrakiyle, illetin emanetine karşı vesayet tuzaklarının yeniden kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu kararlılığımız gücünü milletten almaktadır. Demokrasilerde vesayete yer yoktur, milletin vasiye de ihtiyacı yoktur. Türkiye'de halkın gücünün üstünde bir güç tanımadık, tanımayacağız. Milletimiz, iradesine yönelen hiçbir darbeyi ve faillerini asla affetmeyecek; iradesini siyasetinin baş tacı yapanları ise her zaman el üstünde tutacaktır. Sözlerime son verirken, demokrasi tarihimize karar birer leke olarak geçen darbelerin ve darbe girişimlerinin faillerini, onlara alkış tutanları, onların yolunu kolaylaştıranları lanetliyorum. 27 Mayıs zulmünde idam sehpasına yürüyen Adnan Menderes ve arkadaşlarını, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün söndürdüğü gencecik hayatları,15 Temmuz'un aziz şehitlerini ve tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyorum… Gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum…" ifadelerini kullandı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Bu şahlı direnişte hayatını kaybeden şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle anıyorum. 15 Temmuzdaki mücadeleyi bütün dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu darbelere karşı uyanık olmalı. 15 temmuzun yıldönümünde allah milletimize 15 Temmuzu bir daha yaşatmasın" dedi.

İstanbul 2 nolu Baro Başkanı Av. Yasin Şanlı, "Darbeler milletin iradesine vurulmuş zincirdir. 15 Temmuz darbe teşeb.üsüne bakıldığında darbeciler ve azmettiricilerin çok kararlı olduğunu görüyoruz. İstanbul yargılamalarında 66 tank , 154 zırhlı araç, 17 nakliye uçağı 6 bin 126 silahlı personel katılmıştır. Bu 66 tanktan bir tank 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde tank topu ile ateş etti. İnsanı parçaladı. Sabah erken saatlerinde yolda araçların ezilmiş olduğunu gördüm. Yerde kopmuş insan bacakları ve kolları görünce üzerinden tank geçtiğini gördüm. Uçaklar ise Ankara Özel Harekat polisimizden 47 polisimiz şehit oldu. TBMM'ini bombaladılar. Cumhurbaşkanlığı makamını bombaladılar. Hukukçular darbeler karşısında sağlam dursalardı. Bu darbeler başarılamazdı. İstanbul Barosu bu olay karşısında . Savunma makamının temsilcisi başbakan ve bakanların savunmaması için karar alıyor. Darbeye devrim olarak tavsir ediliyor. Şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukuna sahip çıkmak bizim borcumuzdur. 15 Temmuzu itibarsızlaştırma daha ilk günden kendini göstermiştir. Gerçek darbenin 20 Temmuzda yapıldığı idda edilmiştir. Tam sihirbaz yöntemiyle yapılan bir yorumdur. Var olan bir destan ve direnişi yok olarak göstermektedir. Her darbe bir suçüstü halidir. 15 Temmuz darbe girişimi büyük planın bir parçasıdır. Mısırdaki darbe, Irakvce Sureyenin ve Afganistanın işgalidir. Terör örgütüne verilen tırlar dolusu silahlardır. Baro 2 darbecilerin karşısında olmaya devam edecektir." dedi.

Sempozyumda Dr. İsmail Çağlar, Yasin Tütüncü, Dr. Rasim Koç, Prof. Dr. Ahmet Gökçen ve Prof. Dr. Refik Korkusuz, 15 Temmuz olayları ile ilgili konuşup adil yargılanma ile ilgili görüşlerini sundular.