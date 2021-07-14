Bakanlık temizledi İBB yine kendine mal etti

Marmara Denizi
'nde görülen müsilaj sorunu sonrasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
harekete geçti. Cumhurbaşkanlığı uhdesinde Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerle birlikte müsilajı temizleme eylem planını hayata geçirdi. Bakanlık ekiplerince 11 bin metreküp müsilaj toplandı. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB
), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın müsilaj temizleme başarısının üzerine çökmeye kalktı. İBB'nin "İstanbul Gündemi" bülteninin yer aldığı video haberde müsilajın yüzde 65'ini İBB'nin topladığı yönünde bilgiye yer verildi. İBB'ye ait Dökü-1 ve İBB Dökü- 2 gemilerinin müsilaj temizleme çalışmalarına aktif katılmadığının belgelerle ortaya çıkmasına rağmen İBB algı çalışmalarında geri adım atmadı. Bu kez Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerine stant açan İBB, Marmara'daki müsilajı kendilerinin temizlediğini iddia etti. Vatandaşlar göz göre göre yapılan yalan ve algı çalışmasına isyan etti.