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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü

ANKARA
Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre; görüşmede, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık başta olmak üzere, ikili ilişkileri geliştirecek adımlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Bu senenin Türkiye ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50'nci yıldönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, bu önemli yıldönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti. İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonomi ile diplomasinin bütün alanlarında geniş bir işbirliği potansiyeli olduğuna işaret eden Erdoğan, Üst Düzeyli Ortak Çalışma Grubu'nun Türkiye ile Çin arasındaki işbirliğine büyük ivme kazandıracağını vurguladı. Başkan Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin'in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine de dikkat çekti. Erdoğan, Türkiye'nin Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygısını dile getirdi.
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Başkan Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Cinping ile görüştü
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