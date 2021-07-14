Başkan Erdoğan'ın uçağının inmesini sağlamıştı! Kule görevlisi o gece yaşadıklarını anlattı





Bir müddet sonra helikopter askeri meydana indi. Fakat aradan 10-15 dakika geçtikten sonra tekrar kalktı. Yine önce kulenin çevresinde uçtu. Daha sonra devlet konukevi üzerine gitti. Sonrasında iki helikopter birleşerek doğuya doğru uzaklaştılar. Yalova'ya, Sakarya'ya, Kocaeli'ye doğru uçuşlarına devam ettiler. Tabi o gece hepsi bir arada oluyor. Korkuyorsunuz, panik ediyorsunuz, algılayamıyorsunuz olayların akışını ama nasıl diyelim birkaç saat içinde özel harekat polisinin gelmesiyle tabi müthiş bir rahatlık yaşadık. İnşallah Allah bir daha da millete böyle bir şey yaşatmasın" dedi.

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