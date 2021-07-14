CHP’li Faik Öztrak’ın attığı temel toprakla kapandı

Adana
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar
, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak
ve CHP'li çok sayıda vekilin katılımıyla Sarıçam
'da kreş temel atma töreni gerçekleştirilmişti. 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganıyla 26 Haziran'da gerçekleştirilen törenden günler sonra temel atılan alan topraklarla kapatıldı. Bölgede yaşayanlar, temelin 10 cm'lik bir beton olduğunu ve göstermelik olarak bu hamlenin yapıldığını iddia etti.
ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER
Adana'nın Sarıçam İlçesi'nde CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' sloganı ile bir kreşin temel atma törenini 26 Haziran'da gerçekleştirdi. Törene CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve CHP Adana, Tekirdağ ve Bursa milletvekilleri, belediye meclis üyeleri katıldı. Kreş açılışında konuşma yapan Faik Öztrak, "Halka dokunan güzel işler yapan Zeydan Başkan'a güzel yatırımları için teşekkür ediyoruz" demişti.
Sözde yatırımın günler sonra 'hayali bir kreş' olduğu ortaya çıktı.
GÖSTERMELİK BETON
CHP'li yöneticilerin öve öve bitiremediği törenden günler sonra temel atılan alan topraklar örtüldü. Toprakla dolu alanda, 'Sarıçam Sarıçam olalı böyle hizmet görmedi' pankartının asılı olması da dikkat çekti. Bölge halkı toprağın neden döküldüğünü bilmediğini bu konuda herhangi bir açıklama veya bilgilendirme yapılmadığını iddia etti. Sarıçam halkı, 10 cm'lik bir beton döküldüğünü, temelin göstermelik olarak atıldığını ileri sürdü.
RUHSATI BİLE YOK
Diğer taraftan törenle temeli atılan, ardından temeli kapatılan projenin kaçak olduğu belirlendi. Meclis Üyesi Hasan Karaoğlu, "Ruhsat Şube'den aldığımız bilgiye göre ruhsatla ilgili hiçbir işlem yapılmadığı belirlenmiştir. Yapılan temel atma töreninin de sadece şov amaçlı yapıldığı ortadadır" dedi.