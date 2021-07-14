CHP'li kadın başkan yardımcısı paylaşımıyla partisini eleştirdi

Gemlik Belediyesinde Başkan yardımcılığı görevini yürüten CHP'li Zeynep Akış Serintürk, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yine gündeme geldi. Geçtiğimiz yıllarda "Gemlikliler Belediyenin hizmetlerinden memnun değil" şeklindeki açıklamasıyla çok konuşulan Serintürk, bu kez çok sert bir dille isim vermeden partisini ve kişileri eleştirdi.





Paylaşımında yaşanan olaya ya da kişilere yönelik net açıklamada bulunmayan Zeynep Atış Serintürk, "Cumhuriyet Halk Partisi ve Uğurlu Gelecek adına siyasi çalışmalarımız ve siyasi hedeflerimiz içerisinde farklı emeller peşinde olan insanların taşeron elemanlığını yapmak için değil, Gemlik'imiz adına elimden gelenin en iyisini yapabilmeyi kendime amaç edinmiş bir siyasi ve bir kamu görevlisiyim. Görevim ve siyasi görüşüm, duruşum dışında başka hiçbir düşüncem, amacım ve kaygım olmadığı halde, bazı çirkin düşüncelerden duyduğum rahatsızlığı dile getirmek istediğim kadar, bunlarla her kim karşımda olursa olsun sonuna kadar mücadele edeceğimi ilan ediyorum" diyerek adeta rest çekti.

"BASAMAK DEĞİLİM"

Kendisi üzerinden siyasi gelecek kurgulanmaya çalışıldığının altını çizen Serintürk, "Buradan sesleniyorum, ben hiçbir kimsenin hayal ürünü plan ve yapılanmalarında basamak değilim ve basamak olmayacağım. Benim ve çok kıymetli ailemin adını kirletecek tüm girişim ve karanlık hamlelerle savaşacağımı, tüm hesaplarda beni kendisine engel olarak görenlere engel olarak kalmaya devam edeceğim. Barışın ve Huzurun Kenti Gemlik" sloganıyla çıktığımız bu yolda, herbirimize birlik beraberlik, dostluk ve çelik kadar sağlam bir mücadele iradesi diliyorum" açıklaması yaptı. CHP İl Başkanı İsmet Karaca, tıpkı Bursa'daki taciz olaylarında olduğu gibi yine sessiz kalmayı tercih etti.



