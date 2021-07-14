Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 4 bin 890 kişi mahkum edildi!

"YURT DIŞINDAN 100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ ÜYESİ GETİRİLDİ"

Oktay: "Pek çok ülkeden 100'ün üzerinde FETÖ üyesi terörist Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. Örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, örgütün Emniyet personelinden sorumlu mahrem imamlarından Ahmet Yiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasından İsmail Okkalı ve FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay gibi isimler sadece geçtiğimiz 7 ay içerisinde ülkemize getirilen isimlerden sadece bir kaçıdır. Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı'yı da ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ ile mücadelemiz de kesintisiz sürecek."