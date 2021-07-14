Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 4 bin 890 kişi mahkum edildi!

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından online olarak "Beşinci yılında 15 Temmuz" sempozyumu gerçekleştirildi. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın açılış konuşmasıyla başlayan dört oturumluk sempozyumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve SABAH Gazetesi Ankara Temsilci Okan Müderrisoğlu da konuşma yaptı.
"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Şehitlerimizin, gazilerimizin bayraklaştırdığı mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. 15 Temmuz'da kimlerin Diyarbakır'da siper vaziyeti aldığını, kimlerin güney sınırımız boyunca harekete geçmek üzere işaret beklediğini unutmuş değiliz. Yabancı medya tarafından 15 Temmuz sürecinin nasıl çarpıtıldığı, görmezden gelindiği ve yaşananlara yanlı yaklaşıldığını da unutmadık. Umudunu FETÖ'cü cuntaya bağlayanların olayların seyri değişince nasıl hayal kırıklığı yaşadıklarını da iyi biliyoruz. 15 Temmuz'da yeniden canlanan "Türkiye Geçilmez" ruhu, hem kuklayı hem kuklacıyı, terörü besleyen kim varsa kaynağını kurutmayı gerektirir, öyle de yapıyoruz!"
"3 BİN 968 HÂKİM VE SAVCI İHRAÇ EDİLDİ"
Oktay: "Ülke genelinde yürütülen ve tamamı neticelendirilen soruşturmalar sonucunda toplam 289 fiili darbe davası açılmıştır. Bu davaların 288'i karara bağlanmış olup yargılaması devam etmekte olan bir dosya bulunmaktadır. Karara bağlanan fiili darbe davaları neticesinde 4 bin 890 sanığın mahkûmiyetine hükmedilmiştir.15 Temmuz'dan bu yana ihraç edilen hâkim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 968'dir."
"YURT DIŞINDAN 100'ÜN ÜZERİNDE FETÖ ÜYESİ GETİRİLDİ"
Oktay: "Pek çok ülkeden 100'ün üzerinde FETÖ üyesi terörist Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. Örgüt elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, örgütün Emniyet personelinden sorumlu mahrem imamlarından Ahmet Yiğit, Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasından İsmail Okkalı ve FETÖ'nün PKK ile ilişkisini sağlayan Gürbüz Sevilay gibi isimler sadece geçtiğimiz 7 ay içerisinde ülkemize getirilen isimlerden sadece bir kaçıdır. Milli İstihbarat Teşkilatımız son olarak FETÖ'nün Orta Asya Sorumlusu Orhan İnandı'yı da ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir. Diğer tüm terör örgütleri gibi FETÖ ile mücadelemiz de kesintisiz sürecek."
"SON 5 YIL TÜRKİYE İÇİN DÖNÜM NOKTASIDIR"
SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran: "15 Temmuz'un hatıraları hepimizin zihninde canlıdır. O gece Türk milleti gerçekten bir destan yazdı. Son 5 yılda yapılanlar ise Türkiye açısından bir dönüm noktasıdır. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerek, dış politikada yeni hamleler yaparak, Suriye, Libya, Doğu Akdeniz ve Karabağ'da başarılar ortaya koymuştur. Türkiye'ye sahip çıkmak, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak demektir. Bu bilinç güçlü tutulmalıdır."