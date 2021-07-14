EGM’den 15 Temmuz kahramanları anısına özel paylaşım

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Ankara Gölbaşı'nda bulunan Polis Özel Harekat Başkanlığı ve Polis Havacılık Daire Başkanlığı'na helikopterle saldırarak bombalamıştı. 43 Özel Harekat Polisi ile bir sivil şehit olmuş, 36 kişi yaralanmıştı.



Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz şehitleri için özel bir videoyu sosyal medyadan paylaştı.

ŞEHİT POLİSLERİN AİLELERİNİN İFADELERİNE DE YER VERİLDİ

EGM, sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak, "Milletin yazdığı diriliş destanı 5. yılında. Ülkesi, milleti ve bayrağı için bir an bile düşünmeden göğsünü siper eden kahramanların anısına…" ifadelerini kullandı. Videoda ayrıca şehit düşen polislerin ailelerinin ifadelerine de yer verildi.