Eşini öldürüp çukura gömen kocayı, çocuk parkındaki yön ayarı bozulan mobese kamerası yakalattı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde 20 Mayıs'ta jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulunan eşi M.Ö. tarafından öldürülüp iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü öne sürülen Aslı Ö'nün babaevinde mevlit okutuldu.

Mevlitin ardından gazetecilere konuşan ağabey Yunus Emre Koçak, kardeşinin vahşice öldürülmesini üzerinde yaklaşık 2 ay geçtiğini ancak dünmüş gibi hatırladığını söyledi.

Cinayetin 3 gün gibi kısa sürede çözülmesi nedeniyle jandarma ve adli makamlara teşekkür eden Koçak, "Biz acıyı yaşıyoruz, onun da acıyı yaşamasını istiyoruz. Adli mercilere güveniyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

"TÜM KAMERALARI İNCELEDİĞİM HALDE HİÇBİRİNDE KIZ KARDEŞİMİN GEÇTİĞİNİ YA DA YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖREMEDİM"

Kız kardeşinin kaybolduğunda M.Ö'nün kendilerine kardeşinin sabah yürüyüşe gittiğini ve bir daha da dönmedi dendiğindi anlatan Koçak, bu durumdan şüphelendiğini dile getirdi. Koçak böyle bir şeyin olamayacağından tamamen emin olduklarını belirterek, " Çünkü tanıdığımız kardeşimiz 2 tane çocuğunu, bir saat bile emanet etmeyen bir insan. İlk gün jandarmaya gittik, kayıp ilanını verdik. Zaten 24 saat geçmeden bazı şeyler olmuyormuş, yasal prosedürler varmış. İkinci gün de çevredeki tüm kameraları incelediğim halde hiçbirinde kız kardeşimin geçtiğini ya da yürüdüğünü göremedim." dedi.

Yürüyüş yapan bir insanın nasıl olur da hiçbir yerde gözükmediğini anlayamadıklarını dile getiren Koçak, araştırmalarda evin karşısındaki Alanya Belediyesi'nin çocuk parkındaki mobese kameralarını fark ettiklerini ifade etti. Koçak, aslında bütün kameraları incelediklerini ve bir şey çıkaramadıklarını vurgulayarak, "İlahi adalet diyeyim, parktaki kameranın bir tanesinin ayarı bozulmuş ve kardeşimin oturduğu binanın girişine doğru yönü dönmüş. Olayın oluşu o kamerada net bir şekilde gözükmüş. Kolluk kuvvetleri o şekilde çözdü. Acımızı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konaklı Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (29), 20 Mayıs'ta İlçe Jandarma Komutanlığına giderek karısı Aslı Ö'nün kaybolduğunu bildirmiş, yapılan araştırmada içinde eşinin cesedi olduğu düşünülen halıyı araca yüklediği tespit edilen şüpheli koca 3 gün sonra gözaltına alınmıştı. Sorgusunda boğarak öldürdüğü eşini mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklanmıştı. İki çocuk annesi Aslı Ö'nün (36) cenazesi ise Konaklı Mahallesi'ndeki Kökleme Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.