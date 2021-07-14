Eski Devlet Bakanı’ndan büyük gaf! Tweetini silmek zorunda kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya'daki 5 yıldızlı bir otelle personeli için bir sözleşme gerçekleştirmişti. Bu sözleşmeyle Diyanet personeli otele gittiği takdirde kendi ödemesini kendisi yaparak hizmet alabileceği açıklanmıştı. Ancak bazı medya organlarında bu sözleşmenin haberi çarpıtılarak Diyanet'in personelin gideceği otelin masraflarını karşılayacağı yönünde bir algı oluşturuldu.

ESKİ DEVLET BAKANI YANLIŞ BİLGİ PAYLAŞTI

Eski Devlet Bakanı İbrahim Y. Dedelek, sosyal medya hesabından Diyanet ile ilgili çıkan haberlerdeki çarpıtıcı bilgileri paylaşarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı 130 bin imamı eşleri ile birlikte günlüğü 920 liradan 5 yıldızlı otellerde tatile gönderiyor. Ülkenin pandemi ve ekonomik buhran da olduğu bu dönemde Ali Erbaş adeta İslam sosyete sınıfı yaratıyor" yorumunda bulundu.

CEVAP GELİNCE İLETİYİ SİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Dedelek'in sosyal medya iletisini alıntılayarak, "İnternette yalan yanlış dolaşan bilgilerle twit atmak moda oldu. Bu yanlış bilgilerle dolu twiti atan maalesef ülkemizde geçmişte bakanlık görevi yapan bir isim. Doğrusu neymiş. Açıklamamızdan okumalı" ifadelerini kullanarak Diyanet'in açıklamasını paylaştı. Dedelek ise bu cevabı görünce Twitter hesabından paylaştığı iletiyi sildi.

Burak Orhan bunun üzerine sosyal medyadan "Devlet Eski Bakanımız İbrahim Dedelek Bey twitinin gerçek dışı bilgiler taşıdığını yazmamın ardından kamuoyundan özür dilemedi, ancak mesajını sildi. Ayrıca beni de engelledi" ifadelerini kullandı.

İŞTE DİYANET'İN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI:

Diyanet İşleri Başkanlığı bazı medya organlarının bu sözleşmeyi çarpıtarak Diyanet'in kendi bütçesinden bir ödeme yapıldığına dair bir algı oluşturduğunu belirtmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bazı medya organlarında, Diyanet İşleri Başkanlığının Antalya'da bir otelle yaptığı sözleşmenin bağlamından koparılarak Başkanlıkla ilgili olumsuz algı oluşturacak şekilde haberleştirildiği müşahede edilmiştir."

"DİYANETİN BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAĞINA DAİR YANLIŞ BİR ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞILMAKTADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı açıklamanın devamında, "Okurlarına karşı sorumluluğunu ihlal eden söz konusu yayın organları, personelin ilgili sözleşme kapsamında bir hizmet aldığı takdirde kendi imkanları ile karşılayacağı masrafları, Diyanetin bütçesinden karşılanacağına dair yanlış bir algı oluşturmaya çalışmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

"HİZMET ALAN PERSONEL, MASRAFLARINI BİZZAT KENDİSİ KARŞILAMAKTADIR"

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında olduğu gibi Başkanlığımız da personelinin sağlık, kültürel ve sosyal hizmetlerden daha uygun şartlarda hizmet almasını sağlamak için özel veya resmi kuruluşlarla sözleşmeler yapmaktadır. Personelin bu sözleşmeler kapsamında arzu ettiği takdirde aldığı hizmet karşılığında Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesinden herhangi bir ödeme yapılmamakta, bu çerçevede hizmet alan personel, masraflarını bizzat kendisi karşılamaktadır" ifadelerine yer vermişti.