Kocaeli'nde FETÖ operasyonu: 5 kişi gözaltında

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturma kapsamında, örgüte üye oldukları ve örgüt adına faalieytelerde bulundukları tespit edilen kişilere yönelik, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine bağlı ekipler tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 kişi Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne getirilerek sorgularına başlandı. Şüphelilerin tamamlanan sorguları sonucu Kocaeli Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor.