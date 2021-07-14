Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısını vuran Nasuh Çulcu tutuklandı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
NE OLMUŞTU?
Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher yemekhanede yemek yediği sırada, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el ateş edilerek şehit edilmişti.
Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti.