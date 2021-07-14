Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısını vuran Nasuh Çulcu tutuklandı
Giriş Tarihi: 14.7.2021 16:58 Son Güncelleme: 14.7.2021 17:00

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısını vuran Nasuh Çulcu tutuklandı

Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısını vuran Nasuh Çulcu tutuklandı

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu, taburcu edildikten sonra Adiliyeye sevk edildi. Çulcu, tutuklanarak Hakkari Cezaevine konuldu.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'i şehit ettikten sonra yaralı yakalanıp, gözaltına alınan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

NE OLMUŞTU?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher yemekhanede yemek yediği sırada, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 el ateş edilerek şehit edilmişti.

Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hakkari Emniyet Müdür Yardımcısını vuran Nasuh Çulcu tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA