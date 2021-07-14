Hulusi Akar: Hainlerden temizlenince TSK daha güçlü hale geldi

Marmara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda, 15 Temmuz Derneği
, Marmara Üniversitesi ve Üsküdar Belediyesi tarafından "Küresel Güçlerin Müdahaleciliği, Darbeler ve Demokrasi" başlıklı sempozyum düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar ve 15 Temmuz
Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç'un katıldığı sempozyumda konuşmalar yapıldı:
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar:
FETÖ'nün hain militanları 15 Temmuz'da milletimize, devletimize, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK
) karşı tarihimizde görülmemiş bir ihanete ve kalleşliğe kalkıştı. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, milletimiz, Silahlı Kuvvetlerimiz, Jandarma ve Emniyet güçlerimizin vatansever evlatları, tek yumruk, tek yürek olarak darbe girişimini akamete uğrattı. FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar 23 bin 364 kişi TSK'dan ihraç edildi. Yurtiçi ve sınır ötesinde düzenlenen harekâtlarda elde edilen başarılar, TSK, FETÖ'den temizlendikçe güçlendiğimizin göstergesi. TSK hainlerin temizlenmesinden sonra daha güçlü hale geldi.
15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Tunç:
15 Temmuz hepimizin hayatını etkileyen kirli bir adımdı. Cumhurbaşkanı'mızın feraseti, insanlarımızın onurlu duruşu bu teşebbüsü akamete uğrattı. Ders çıkararak bu kötü niyetli insanlara bir daha zemin hazırlamayacağız.