İBB, sinekle mücadele yerine SMS’le uyardı

İstanbul
'da vücutta yaraya neden olan Asya kaplan sivrisineği, birçok ilçede görülmeye başlandı. İlkbahar döneminde larvasit ilaçlaması yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) SMS'li uyarısı ise tepki çekti. İBB'nin 2020'de pandemiyi bahane ederek ilaçlama yapmamasının ardından yaşanan sivrisinek istilasının 2021'de tekrarlanmaması için İBB Meclisi AK Parti
Grubu tarafından uyarıldığı ortaya çıktı. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, Ocak ayında İBB yönetimini larvasit ilaçlama konusunda uyardıklarını belirterek, "İBB tarafından atılan SMS'ten ve İstanbulluların isyanından görüyoruz ki uyarılarımız hiç dikkate alınmamış" dedi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe
de "Bir tweetle müsilajı temizleyen CHP'li İBB, bir kısa mesajla da sivrisinekleri temizlemeyi hedefliyor. İşinizi ciddiye alın. Bu bir hıfzıssıhha meselesidir" diyerek İBB'ye tepki gösterdi.