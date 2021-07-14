İBB’nin provokasyonuna manidar cevap: Derdiniz çocuk değil bunu herkes biliyor

Kazlıçeşme Sanat Binası'na tapusu ve kullanım hakkı Zeytinburnu'nda olmasına rağmen Zabıta ordusu göndererek baskın yaptığı ortaya çıkan İBB, siyasi intikamına bu kez çocukları alet etti. Zeytinburnu Belediyesi sınırları içinde yer alan, daha önce hiç araç girmediği belirtilen yeşil bir alana "500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz" adlı etkinlik otobüsünü yerleştirdi. Ancak bunu yaparken Zeytinburnu Belediyesi'ne ait bir alan olduğu halde İBB Zeytinburnu Belediyesi'nden izin almadı.

Yeşil alana izinsiz şekilde otobüsün çekildiği haberini alan Zeytinburnu Belediyesi, yaptığı görüşmeler sonrasında otobüsün ve etkinlik stantlarını parktan çıkarttı. İBB ise Basın Birimi tarafından yönetilen sosyal medya hesabı üzerinden algı çalışmasına başladı. Yapılan paylaşımda, "İBB'ye ait "500İG gezici kütüphane eğlenerek öğreniyoruz" adlı etkinlik otobüsü faaliyetini sürdürürken Zeytinburnu Belediyesi ekiplerince kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.

İZİN ALINMADAN PROGRAM DÜZENLENDİ

Bu paylaşıma ilk önce Zeytinburnu Belediyesi'nin resmi hesabından cevap geldi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Belediyemize ait alanlardaki etkinlikler için izin alınması gerekmektedir. Bütün kurumlar için geçerli olan bu durum çok iyi bilindiği hâlde, daha önce araç girmemiş bir yeşil alana otobüs çekilmesinde iyi niyet göremiyoruz. Çocuklarımızın üzülmesinin sebebi bu iş bilmezliktir" denildi.

DERDİNİZ ÇOCUK DEĞİL HERKES BİLİYOR

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da paylaşımı alıntılayıp, "Sebep? Siyasi hırs uğruna bari çocuklara kıymayın diyeceğim ama nafile… Vatandaşı görmeyen, şuradaki çocukların mutluluğunu hissedemeyen bir anlayışın tezahürü bu davranış Bu anlayıştan hep birlikte kurtulacağız hem de çok yakında" dedi.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımına ise Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Sanat binasına zabıta ordusu gönderen ve 22 milyon 297 bin TL ecrimisil gönderen İBB'ye göndermede bulunarak cevap verdi. Başkan Arısoy, "Biz sizi dün bekliyorduk! İBB Meclisinde, 36 yıldır tahsisli olarak Belediyemiz tarafından kullanılan Kazlıçeşme Sanat'a el koymaya çalıştığınızı, son 5 yılı için 22 milyon ecrimisil borcu gönderdiğinizi pazartesi açıklamıştım! Derdinizin çocuklar olmadığını herkes biliyor!" diyerek yanıt verdi.

Zeytinburnu Belediyesi, etkinlik alanının kaldırıldığı anların görüntüsünü paylaşan @tcbuyuksehir isimli hesabın yazdıklarını alıntılayarak İBB'ye cevap verdi. Zeytinburnu Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Belediyemize ait alanlardaki etkinlikler için izin alınması gerekmektedir. Bütün kurumlar için geçerli olan bu durum çok iyi bilindiği hâlde, daha önce araç girmemiş bir yeşil alana otobüs çekilmesinde iyi niyet göremiyoruz. Çocuklarımızın üzülmesinin sebebi bu iş bilmezliktir" ifadelerine yer verdi.