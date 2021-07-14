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Giriş Tarihi: 14.7.2021 12:45

İstanbul Valiliğinden havalimanındaki Afganların durumuyla ilgili açıklama

DHA
İstanbul Valiliğinden havalimanındaki Afganların durumuyla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Afganların uluslararası koruma başvurularının işleme alındığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "Transit yolcu olarak Rusya'ya gitmek üzere Afganistan uyruklu 16 yabancı, 22 Haziran tarihinde İstanbul Havalimanı'na gelmiştir. Yolcuların Rusya'ya gidebilmeleri için geçerli vizelerinin bulunmaması sebebiyle geliş ülkelerine gönderilmek üzere havalimanı transit alanda bekletilmişlerdir. Söz konusu yabancıların, ilgili birimlerimize uluslararası koruma talebinde bulunmaları sonrasında 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında uluslararası koruma başvuruları işleme alınmıştır" denildi.

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İstanbul Valiliğinden havalimanındaki Afganların durumuyla ilgili açıklama
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