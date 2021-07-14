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Giriş Tarihi: 14.7.2021

Marmara’mızı masmavi görmek çok mutlu etti

ANKARA
Marmara’mızı masmavi görmek çok mutlu etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Marmara Denizi'nde müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün gayret ortaya koyan herkesi tebrik ettiğini belirtti. Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Marmara Denizi kıyısından çekilen bir fotoğrafa yer verdi. Erdoğan şunları kaydetti: "Marmara'mızı yeniden temiz ve masmavi görmek hepimizi çok mutlu etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere, yüzeyden diplere doğru müsilajın kısa sürede temizlenmesinde üstün bir gayret ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum."
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Marmara’mızı masmavi görmek çok mutlu etti
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