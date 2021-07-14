PKK, yüzde 80 görme engelli hemşirelik öğrencisi Halil İbrahim’i kaçırdı

Diyarbakır HDP İl Binası önünde çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin başlattığı oturma eyleminin 681'inci gününde evlat nöbetine katılım devam ediyor.

Üç çocuk annesi Semra Küçük, eşi Talip Küçük ile birlikte eyleme katıldı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hemşirelik bölümü 3'üncü sının öğrencisi Halil İbrahim Küçük, 7 yıl önce terör örgütü tarafından kandırılarak dağa kaçırıldı. Yüzde 80 görme engeli olan Halil İbrahim'i terörün elinden kurtarmak için anne ve baba HDP Diyarbakır İl Binası önünde devam eden oturma eylemine katıldı. Gözü yaşlı anne Semra Küçük, HDP ve PKK'nın oğlunu kandırarak hayallerini çaldığını söyledi.