Sağlık çalışanlarına müjde! CHP ve İYİ Parti'nin "Hayır" oylarına rağmen kabul edildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına ücretsiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odalarını kullanımı hakkı 1 Temmuz'da sona ermişti. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti, sağlık çalışanlarına yönelik tanınan hakkın yıl sonuna kadar devam etmesi için teklif yapmıştı.