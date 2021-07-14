Sağlık çalışanlarına müjde! CHP ve İYİ Parti'nin "Hayır" oylarına rağmen kabul edildi

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sağlık çalışanlarına ücretsiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait toplu ulaşım, İSPARK ve misafir odalarını kullanımı hakkı 1 Temmuz'da sona ermişti. Bunun üzerine harekete geçen AK Parti, sağlık çalışanlarına yönelik tanınan hakkın yıl sonuna kadar devam etmesi için teklif yapmıştı.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuyla ilgili son gelişmeyi duyurdu. Twitter hesabından paylaşım yapan Tevfik Göksu, hakkın uzatılması için yaptıkları teklifin, CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin "Hayır" oylarına rağmen kabul edildiğini açıkladı.
Göksu paylaşımında, "Sağlık çalışanlarımızın toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması haklarının 31 Aralık 2021'e kadar uzatılması hakkındaki komisyon çalışmasını CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin HAYIR oylarına rağmen İBB AK Parti Grubu'nun oylarıyla meclisimizde kabul ettik hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
İBB'NİN MESAJI TEPKİ ÇEKMİŞTİ
İBB'nin sağlık çalışanlarına gönderdiği mesajda, 1 Temmuz'dan itibaren ücretsiz yolculuğun kaldırıldığını duyurmuştu. Mesajda şu ifadeler yer almıştı:
"Değerli sağlık çalışanımız, İstanbulkart'ınızın ücretsiz kullanım süresi bugün itibariyle dolacak olup, 01.07.2021 tarihinde normalleşme sürecinin başlaması ile kartınızı ulaşım geçişlerinde ücret ödeyerek kullanmaya devam edebilirsiniz."