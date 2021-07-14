Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK tekrar ücretsiz oldu!





İBB yönetimi tarafından 1 Temmuz'da iptal edilen sağlık çalışanlarının ücretsiz İSPARK ve toplu ulaşım kullanma hakları CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin hayır oylarına karşı AK Partili ve MHP'li meclis üyelerin evet oyuyla kabul edildi.

ÜCRETSİZ FAYDALANMA HAKKI



Kabul edilen gündem maddesiyle sağlık çalışanları 1 Temmuz- 31 Aralık tarihleri arasında toplu ulaşımdan ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanmaya devam etme hakkı kazanmış oldu.



Konuya ilişkin İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sağlık çalışanlarımızın toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması haklarının 31 Aralık 2021'e kadar uzatılması hakkındaki komisyon çalışmasını CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin HAYIR oylarına rağmen AK Parti grubumuzun oylarıyla kabul edildi. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.