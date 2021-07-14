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Giriş Tarihi: 14.7.2021 19:20

Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK tekrar ücretsiz oldu!

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Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK tekrar ücretsiz oldu!

İBB yönetimi tarafından 1 Temmuz’da iptal edilen sağlık çalışanlarının toplu ulaşımdan ve İSPARK’lardan ücretsiz faydalanma hakları İBB meclisinde ele alındı. CHP’li ve İYİ Partili meclis üyelerinin 'hayır' oyu verdiği konu AK Partili ve MHP’li meclis üyelerinin 'evet' oyuyla kabul edildi. Sağlık çalışanların ücretsiz toplu ulaşıma ve İSPARK’lardan faydalanma hakları 31 Aralık’a kadar uzatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Temmuz ayı 2'nci oturumu 2'nci Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde Çarşamba günü toplandı.



Mecliste gündem dışı konuşmalar ve soru önergeleri sonrasında gündem maddelerine geçildi. Gündem maddeleri arasında bulunan sağlık çalışanlarının toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması haklarının 31 Aralık 2021'e kadar uzatılması konusu ele alındı.



İBB yönetimi tarafından 1 Temmuz'da iptal edilen sağlık çalışanlarının ücretsiz İSPARK ve toplu ulaşım kullanma hakları CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin hayır oylarına karşı AK Partili ve MHP'li meclis üyelerin evet oyuyla kabul edildi.

ÜCRETSİZ FAYDALANMA HAKKI

Kabul edilen gündem maddesiyle sağlık çalışanları 1 Temmuz- 31 Aralık tarihleri arasında toplu ulaşımdan ve İSPARK'lardan ücretsiz faydalanmaya devam etme hakkı kazanmış oldu.

Konuya ilişkin İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Sağlık çalışanlarımızın toplu ulaşım ve İSPARK'lardan ücretsiz yararlanması haklarının 31 Aralık 2021'e kadar uzatılması hakkındaki komisyon çalışmasını CHP'li ve İYİ Partili meclis üyelerinin HAYIR oylarına rağmen AK Parti grubumuzun oylarıyla kabul edildi. Hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

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Sağlıkçılara toplu ulaşım ve İSPARK tekrar ücretsiz oldu!
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