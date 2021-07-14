Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu

Afrin'de terör Örgütü PKK/ YPG'nin bir katliamı daha ortaya çıktı. Şehir merkezinde bulunan meclis binası önünde toplu mezar bulundu. Bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaptığı kazıda PKK\YPG terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen çok sayıda insan cesedi, toprağa gömülü vaziyette bulundu.