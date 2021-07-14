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Giriş Tarihi: 14.7.2021 21:17 Son Güncelleme: 14.7.2021 21:34

Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu

Afrin'de toplu mezarda çuvallar içerisine konulmuş, PKK/YPG/PYD terör örgütü tarafından infaz edilen 35 sivilin cansız bedeni bulundu.

Afrin'de terör Örgütü PKK/ YPG'nin bir katliamı daha ortaya çıktı. Şehir merkezinde bulunan meclis binası önünde toplu mezar bulundu. Bir ihbar üzerine harekete geçen ekipler yaptığı kazıda PKK\YPG terör örgütü tarafından vahşi şekilde infaz edilen çok sayıda insan cesedi, toprağa gömülü vaziyette bulundu.

Afrin'i işgal eden eli kanlı terör örgütü 2018 yılı Ocak ayında Zeytin Dalı Harekatı (ZDH) başlamadan hemen önce Yeni Afrin Mahallesinde boş araziye iş makinesi ( kepçe) vasıtası ile 15-20 metre genişliğinde kazı yaptı.

Örgüt mensuplarının kamyonetlerle beraberlerinde getirdikleri daha önce infaz ettikleri kimliği belirsiz şahısları bu kazdıkları alana gömdü. Ihbar üzerine Afrin savcılığının talimatı ile harekete geçen ekipler, bahse konu yerde kazı çalışmasına başladı. Yapılan kazı sonucunda çuvalların içerisinde şekilde 35 cansız beden bulundu.



Bölgedeki aramalara havanın kararması nedeniyle ara verildi. Çalışmaların yarın devam edecek. Cesetlerine ulaşılan 35 kişinin kimlik belirleme çalışmalarına kazı çalışması tamamlandıktan sonra başlanacak.

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Son dakika! Afrin'de PKK vahşeti: 35 sivilin cansız bedeni bulundu
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