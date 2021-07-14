Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Ömer Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
BAŞKAN ERDOĞAN'IN DİYARBAKIR ZİYARETİ
Diyarbakır Anneleri'ne buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızın kendileriyle buluştuğunda söylediği gibi onların acıları, bizim acıları. Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyareti son derece olumlu geçti.
Diyarbakır Anneleri'yle buluşması son derece tarihi bir buluşma. Burada verdiği mesajlar içerisinde bizim siyasetimiz açısından hem vatandaşlarımızın kültürel zenginliklerini yok sayan inkâr politikalarına karşı olduğumuzu, bunun için verdiğimiz mücadelenin gücünü, Türkiye'nin bütün vatandaşlarının birinci sınıf, eşit vatandaş muamelesi görme yönünde yaptığımız mücadeleler konusunda verdiği mesajlar önemli.
İnkar politikasına karşı olduğumuz gibi bunun öbür yüzünü oluşturan terör politikasına ve teröre karşı verdiğimiz mücadele de son derece güçlü.
Hem inkar hem terör siyasetine aynı anda güçlü şekilde karşı durarak hem demokratik standartlarımızı artırmayı hem de hizmet siyasetimizi Türkiye'nin her yerine ulaştırmaya devam edeceğiz.
MÜSİLAJ SORUNU
İklim değişikliği ile mücadele için bir model oluşturuyoruz. Müsilaj temizliğiyle ilgili sevindiren haberler alıyoruz. Marmara'da son 5 gündür müsilaj görülmedi. 11 bin metreküpe yakın müsilaj temizlendi.
15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİNİN YILDÖNÜMÜ
Kendi milletine silah çekenlerden daha alçak kimse yoktur. Yurt içinde ve dışında 3 binin üzerinde program yapılmak üzere İletişim Başkanlığımızca kooordine ediliyor. Toplam gerçekleştirilecek program sayısı 3 bin 876'dır. FETÖ'cü teröristler emellerine ulaşamadı.
Asker üniforması giymiş teröristler, o gece milletin güçlü iradesiyle karşılaştılar. En az DEAŞ kadar sapkın bir ruha sahip olan FETÖ mensuplarının dünyanın çeşitli ülkelerinde himaye edilmesinin hiçbir anlamı yoktur.
Terör örgütleri konusundaki bu çifte standardın altını çizmek isterim. Taraflara itidal tavsiye ediyoruz gibisinden son derece sığ açıklamalar yapıldı o gün. Vatandaşlarımızı şehit eden, demokrasimizi tehdit eden bu saldırı karşısında bu saldırıyı gerçekleştirenlerle meşru haklarını savunan vatandaşlarımızı aynı kefeye koyarak böyle bir söylemde bulunmak bu saldırıyı yapanları cesaretlendirmekten başka işe yaramaz.
KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE AŞILAMA
Pandemiyle mücadelede aşılama rakamları gayet iyi gidiyor. Bu dönemde ihtiyaç duyan herkesin tedavisi sağlandı. 60 milyona yakın aşı gerçekleştirildi. Verilen randevulara zamanında gidilmesi, aşıların israf olmaması çok önemli. Sağlık çalışanlarımız şifaya vesile olmak için insanüstü bir gayretle çalışıyorlar.
HAYVANLARI KORUMA YASASI
Bu dünyada aynı kaderi, doğayı paylaştığımız hayvanların eşya olarak değil artık can olarak anılması en önemlisidir. Hayvanlara eziyet edenler, kötü davrananlar, soyunun yok olmasına neden olanların hepsinin cezalandırıldığı yüksek standartlı bir yasa ortaya çıktı. Sivil toplum örgütlerinin bu konuda çok önemli katkıları oldu. Netice itibarıyla daha çok canın korunmasına yol açacak bir düzenleme önümüze gelmiştir.
"SURİYE AKDENİZ'DE YENİ BİR AFGANİSTAN OLMASIN"
Orada her gün yaşanan insani durum çerçevesinde oraya insani yardım gitmesi gerekiyor. BMGK Hatay sınır kapımızı yetkilendiren kararını 12 ay süreyle uzatma kararı aldı. Böylece sınır ötesi yardım mekanizması açısından önemli bir nokta bu. Ateşkesin idame ettirilmesi ve siyasi sürecin yürümesi esas çözümdür. Astana toplantısında, bu konuda bizim siyasi çözüm tezlerimiz bir kez daha gündeme geldi. Önemli olan buradaki insani dramın sona erdirilmesi için gerekenleri yapmaktır.
Afganistan meselesini tartışıyoruz. Bugün gelinen nokta burada hala bir çözümün ortaya çıkmaması şeklindedir. Suriye Akdeniz'de yeni bir Afganistan olmasın.
15 Temmuz günü darbe girişimine karşı mücadele eden aziz şehitlerimize rahmet diliyoruz, muhterem ailelerine sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. 15 Temmuz Türkiye'nin demokrasisine nasıl sahip çıktığını göstermesi bakımından tarihimizin en önemli günlerinden biri. O sebeple Cumhurbaşkanımızın katılımıyla devlet töreni olarak anılıyor bu. Tarihimizde darbeler karşısındaki ilk direniştir.
"TÜRKİYE AFGANİSTAN'DA İŞGALCİ GÜÇ DEĞİLDİR"
Afganistan'a yeni gitmiyoruz, zaten oradayız. Afganistan bağımsızlığını kazandığında ilk diplomatik misyonu Türkiye açmıştı. TBMM'yi tanıyan ikinci ülke Afganistan'dır.
NATO oradan çekiliyor. Kabil havalimanı korunmazsa büyük sıkıntılar ortaya çıkar. Türkiye bütün taraflarla görüşüyor. Taliban'ın açıklamasında olumsuz ifadeler var. Bunun bir iletişim kazası olduğunu değerlendiriyoruz. Türkiye orada işgalci güç değildir.
Biz Afgan halkının yararına da bir faaliyet yürüteceğiz. Şimdiye dek yürüttüğümüz faaliyetten farklı değil. Türkiye'nin terör, yasadışı göç ve uyuşturucuyla mücadelesi açısından değerlendirilmesi gereken bir konu bu."