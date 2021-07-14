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Giriş Tarihi: 14.7.2021 09:23 Son Güncelleme: 14.7.2021 09:40

Son dakika: Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da köprü ile otoyollar ücretsiz olacak

AA
Son dakika: Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da köprü ile otoyollar ücretsiz olacak

Son dakika haberi... Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı? Gelen bilgiye göre 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz faydalanılabilecek. 4 günlük Kurban Bayramı süresince Başkentray ve Marmaray seferlerinin yanı sıra belediyeler ve bunların kurduğu birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Son dakika... Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Resmi Gazete'den yayımlanan kararla bu sorunun cevabı belli oldu.

Kurban Bayramı dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyollar ve köprülerden geçişler ücretsiz olacak. Ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 17 Temmuz Cumartesi saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayıp, 26 Temmuz Pazartesi saat 07.00'ye kadar yap-işlet-devret projeleri hariç Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.

Aynı karar kapsamında 20 Temmuz Salı saat 00.00'dan (pazartesi gününü salı gününe bağlayan gece) itibaren 23 Temmuz Cuma saat 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Öte yandan, 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen FETÖ'nün hain darbe girişiminin bertaraf edilmesinin 5'inci yılı nedeniyle düzenlenecek anma etkinlikleri kapsamında, bu gece saat 00.00'dan başlayarak 24.00'e kadar Başkentray ve Marmaray seferlerinden ücretsiz yararlanılabilecek.

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Son dakika: Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da köprü ile otoyollar ücretsiz olacak
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