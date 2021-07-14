Son dakika: Kurban Bayramı ve 15 Temmuz'da köprü ile otoyollar ücretsiz olacak

Son dakika... Vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramı'nda köprü ve otoyollar ücretsiz olacak mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Resmi Gazete'den yayımlanan kararla bu sorunun cevabı belli oldu.