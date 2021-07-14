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Giriş Tarihi: 14.7.2021 08:59 Son Güncelleme: 14.7.2021 09:14

Son dakika: Tekirdağ'da bekçilere pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 şehit, 1 yaralı

Son dakika: Tekirdağ'da bekçilere pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 şehit, 1 yaralı

Son dakika haberine göre; Tekirdağ’da silahlı kavga ihbarına giden bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği bekçilerden Göksel Koşal şehit olurken, F.D. ise yaralandı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen Özel Harekat ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren Necip S.’yi saklandığı evde yakaladı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, ihbar üzerine kavgaya müdahaleye giden ve burada silahlı saldırıya uğrayan bekçilerden biri şehit oldu, diğeri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karadeniz Mahallesi TOKİ konutlarında kavga ihbarı üzerine bölgeye bekçiler sevk edildi.

Olay yerine giden bekçiler, bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaralanan bekçiler Gökşen Koşal (31) ile Fırat Doğan, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Gökşen Koşal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan'ın tedavisi ise devam ediyor.

Özel harekat polisleri, mahallede güvenlik tedbiri aldıktan sonra operasyon başlattı. Şüpheli N.S. gözaltına alındı.

Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, olayın ardından hastaneye geldi.

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Son dakika: Tekirdağ'da bekçilere pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 şehit, 1 yaralı
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