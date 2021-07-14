Tek yumurta ikizlerini 15 Temmuz ayırdı

FETÖ
'nün darbe girişimine karşı koymak için ikizi Erkan Yiğit ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'ne giden Volkan Yiğit, darbeci pilotların attığı bomba sonrası gazi oldu. İkizi Erkan ise şehit düştü. Volkan Yiğit yaşadıklarını SABAH'a anlattı:
Erkan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önüne gittik. Sabah ezanı okundu. Yol kenarındaki fıskiyelerden abdest alıp namaz kılarken helikopterlerden atılan bomba ile şehit olanlar oldu. İlerleyen saatlerde halk yavaş yavaş dağılırken bir Özel Harekâtçı "Buraları terk etmeyin. Burası düşerse Türkiye düşer" dedi. Uçaktan atılan bomba ile ikizim Erkan şehit, ben omzuma gelen şarapnel parçasıyla gazi oldum.
Erkan ile sabah namazını yan yana kıldık. Şehit olmadan önce eşi Sevgi Yiğit ile görüştü, helallik istedi. Daha sonra da yeğenim Emre Yıldız ile görüştü ve "Biz ölene kadar buradayız" dedi. Bu konuşmadan dakikalar sonra ise şehit düştü.
İkizimle düğünümüz bir oldu. Askere de beraber gittik, çocuklarımız bile aynı anda doğdu. 35 yıldır hiç ayrılmadık. Ama 15 Temmuz
bizi ayırdı. Arkadaşım, kardeşim, dert ortağımdı. Onu çok arıyorum.
Yarın yine olsa ve öleceğimi bilsem, gözümü kırpmadan yine giderim. Biz engel olmasaydık o zaman bizim çocuklarımız daha kötü bir yaşam sürecekti. İnsanlar o gün bankamatik kuyruklarında beklerken biz vatanımıza sahip çıktık, tek derdimiz vatanımızdı.