‘Tosuncuk’ ilk kez hâkim karşısına çıktı! Kaçmasın diye tutuklu yargılanacak

Kurucusu olduğu 'Çiftlik Bank
' ile binlerce kişiyi kâr vaadiyle dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra Brezilya
'da teslim oluşup Türkiye
'ye getirilen ve tutuklanan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın
, 75 bin 260 yıla kadar hapsinin istendiği dava kapsamında ilk kez hâkim karşısına çıktı. Aydın, 3 bin 762 mağdurun ve ikisi firari 20 sanığın bulunduğu davanın İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme Başkanı Ali Günay, Aydın'a ilk olarak, "Memlekete hoşgeldin Mehmet Aydın" dedi. Aydın, "hoşbulduk" dedikten sonra kendisine hakkındaki dava ve soruşturma süreçleri anlatıldı. Kimlik tespiti yapılan Aydın, ortaokul mezunu ve evli olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı gıyabında boşandığına dair haberler
çıktığını belirtti. Aydın bunun üzerine boşanma kararının kesinleşmediğini kaydetti.
'PARAM YOK'
Aydın ifadesinde, "Yurt dışında 12 milyon dolar
ım var. Uruguay
ve Paraguay
'da ama el konuldu. Uruguay'dakine devlet, Paraguay'dakine sanık Osman Naim el koydu. 7 milyon dolar Paraguay'daki Bitcoin tesisim, 5 milyon dolarım Uruguay'daydı. Yatım ve arsalarım vardı. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta mal varlıklarıma da el konuldu. Mağdurların zararını giderecek bir param yok ama el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim" dedi. Mahkeme Başkanı Aydın'a kırmızı bültene rağmen birçok ülkeyi nasıl gezdiğini sordu. Aydın, hakkında kırmızı bülten çıkarılana kadar farklı ülkelerde bulunduğunu söyleyerek, "Uruguay'dayken kırmızı bülten çıkarıldı. Buradan Brezilya'ya geçtim. Farklı iki il gibi buraları düşünebiliriz. Herhangi bir sorun ve kontrol olmadan geçtim" dedi. Türkiye'den kaçarken herhangi bir yerden destek alıp almadığı sorulan Aydın, "Ben kaçmadım. Daha öncesinden yurt dışına çıktım" diye yanıt verdi. Savcı, Aydın'ın tutuklanmasını talep etti. Aydın'ın avukatları ise tutuksuz yargılama talep etti. Mahkeme heyeti, Aydın'ın hakkındaki delilleri ve yurt dışında uzun süre kaçak olduğunu dikkate alarak yeniden kaçma şüphesinin bulunduğunu kaydetti ve tutuklanmasına hükmetti.