Tunus’a Kovid-19’la mücadele desteği

Türkiye'nin Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Tunus
'a ulaştırmak üzere hazırladığı ve içinde tıbbi yardım malzemelerinin bulunduğu askeri nakliye uçağı Ankara'dan havalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine, Sağlık Bakanlığı
ve Milli Savunma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan Kovid-19 aşısı ve tespit kiti, solunum cihazı, maske, dezenfektan ile steril eldivenler, Etimesgut'taki 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi nakliye uçağına yüklendi.