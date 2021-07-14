Türkiye ile Katar arasında eğitim anlaşması

Türkiye Maarif Vakfı
ile Katar
Üniversitesi arasında Türkiye
'den gönderilecek öğrencilerin tam burslu okutulmasına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Türkiye'den 5 yılda gönderilecek 150 öğrenci tam burslu statüde okutulacak. Her yıl 30 öğrencinin tam burslu statüde Katar Üniversitesi'nde Arapça ve İngilizce lisans eğitimi almasına yönelik protokol kapsamında, bu ülkeye gönderilecek öğrenciler Türkiye Maarif Vakfı tarafından belirlenecek. Öğrencilere, Arapça dil eğitiminden sonra farklı branşlarda lisans eğitimi alabilme imkânı sunulacak. Çalışmaları 7 aydır süren protokolün imzaları, vakfın İstanbul'daki genel merkezinde Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Hassan Al-Derham'ın katılımıyla imzalandı.