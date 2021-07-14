Üsküdar'da 15 Temmuz Sergisi açıldı

Üsküdar Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Üsküdar Meydanı'nda "O an" Fotoğraf Sergisi" açtı. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni anlatan sergide, fotoğrafların yanı sıra 15 Temmuz Darbe Girişimi esnasında tanklar tarafından ezilen bir araçta sergileniyor. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise sosyal medya hesabından herkesi sergiye davet etti.

TÜRKMEN SERGİYE DAVET ETTİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından şunları söyledi: "15 Temmuzun bizim için iki anlamı var; Birincisi: Tarihe alçaklığın günü olarak geçmiştir. İkincisi: Milletimizin kahramanlığını ve büyüklüğünü tüm dünya görmüştür. Bu gerçekliği ve büyük hiyaneti gözler önüne seren "15 Temmuz Sergisi" Üsküdar Meydan'da sizi bekliyor."

15 Temmuz Derneği ise sergi için Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e sosyal medya hesabından teşekkür etti.