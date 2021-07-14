Zeytinburnu’na kentsel dönüşüm müjdesi

Zeytinburnu Belediyesi'nin geçtiğimiz Mayıs ayında ilçe meclisinden de oy birliği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gönderdiği 1/1000 ölçekli Zeytinburnu Uygulama İmar Planı'na ait plan notlarının Konut ve Konut+Ticaret Alanına ilişkin Kentsel Dönüşümle ilgili plan notu eklenmesine yönelik İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan teklif, Büyükşehir Belediyesi'nden de 'Oy Birliği' ile kabul edildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILACAK

Meclis toplantısına katılan Belediye Başkanı Ömer Arısoy, başta İmar Komisyonu olmak üzere, emeği geçen tüm mesai arkadaşlarına, CHP'li ve AK Partili meclis üyelerine teşekkür ederek, göreve geldiği ilk günden beri ilçelerinde yaptıkları dönüşüm çalışmalarına ek olarak, kabul edilen genel plan notlarına eklenen uygulama imar planı değişikliği ile dönüşümün önündeki engellerinde kalkacağını söyledi.