15 Temmuz şehidi Ömer Takdemir askere gidecekti şehadete koştu





Darbeyi duyar duymaz ben gideceğim dedi gitti o gidiş bir daha dönmedi. 5 yıl geçmiş ama daha dün gibi. Sanki Ömer'im işten gelecek gibi hissediyoruz. Fotoğraflarına bakarak avunmaya çalışıyoruz. Acısı yüreğimizde sönmeyen bir ateş ama gururu da bambaşka..."diye konuştu.