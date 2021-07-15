15 Temmuz'un 251 şehidine 251 mektup





GURURUN EN GÜZELİNİ YAŞATTIN

Şehit Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit: Meleğim, canımın yarısı Cennet'im. Sana olan özlemimi anlatmaya kelimeler yeter mi bilmiyorum. Senin kokunu güzel gözlerini "annem" deyişini öyle özledim ki kuzum. Yokluğun çok acı ama bir o kadar da gurur verici. Allah'ın izniyle ebedi hayatta yanında olurum inşallah. Ben bu vatana çok şükür senin gibi bir evlat verdim. Bir değil bin tane Cennet'im olsa yine feda ederim. Şehit annesi ne güzel bir kelime, ne onurlu evladım var benim, varlığıyla her zaman göğsümü kabarttığı gibi, yokluğuyla da başım dik gezebiliyorum. Allah senden razı olsun kuzum.



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