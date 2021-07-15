15 Temmuz'un en genç gazisi mahkemede FETÖ'cülere bu soruyu sordu: 14 yaşında bir kız çocuğu ile baş edemediniz...

"HİÇ KİMSENİN ELİNDE SİLAH YOKTU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önüne gittiklerini söyleyen İsmailoğlu, "Burada asker kılığına girmiş hainlerden 15-20 tanesi yola barikat kurmuşlardı. Ellerinde G3 tüfekleri ile insanların geçişlerine izin vermiyorlardı. Bizde 150-200 kadar insandık, ellerimizde bayraklarımız vardı. Hiç kimsenin elinde bir tane silah bile yoktu. Sadece tekbirler getiriyorduk ve 'asker kışlaya' diye sloganlar atıyorduk. Onun dışında saldırganca yaptığımız hiçbir şey yoktu. Onlar insanları ayaklarından vurmaya başlamışlardı. Sonra zaman geçtikçe bizim sayımız arttı. Onların birer birer vurduğu insanlarla gözümüzün korkmadığını anladılar" diye konuştu.

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"BİZİ ÖLDÜRMEK İÇİN ATEŞ AÇTILAR"

Ateş edenlerin kendilerini öldürmek için hareket ettiğini söyleyen İsmailoğlu, "Bu seferde bizi öldürme niyetiyle tamamen taramaya başladılar. Mermiler yağmur gibi yağmaya başladı üstümüze. Herkes soruyor neden kaçmadınız diye. Garipti gerçekten ben de hala anlamadım. Yolun başında bir tedirginlik varsa bile attığımız her adımda silah seslerini duymamıza rağmen, yanımızdan geçen yaralılara rağmen korkumuzun biraz daha azaldığını hissettim. Cesaretle dolduğumuzu hissettim" şeklinde konuştu.

"SIRTIMDA BİR ACI HİSSETTİM"

Evden çıkmadan önce annesiyle konuştuğunu söyleyen İsmailoğlu, "Çıkmadan önce anneme sormuştum 'orada ölürsek ne olacak' diye, annemde 'biz vatanımız için gidiyoruz oraya, eğer ölürsek şehit oluruz, kalırsak da gazi oluruz' dedi. Benim yanıma bir yaralı düştü, bacağından vurulmuştu. Ben de refleks olarak ayağa kalktım ve sırtımda bir acı hissettim. O zamana kadar onların bizim askerimiz olacağını, bizi vurmayacaklarını düşündüm. Plastik mermi zannettiğim mermi aslında gerçek mermiymiş" diye belirtti.