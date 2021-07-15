15 Temmuz tarihi 2017 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmişti. Peşinden gelen 16 Temmuz tarihi için ise tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanırken aynı zamanda Kurban Bayramı tatili ile de birleşip birleşmeyeceği merak ediliyordu. Bu kapsamda; Başkan Erdoğan, merak edilen soruların yanıtlarına en son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ile açıklık getirdi. Buna göre; 16 Temmuz tatil mi edildi? Bu sene 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil mi oldu, Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? Bugün resmi tatil mi?
15 TEMMUZ RESMİ TATİL Mİ?
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.
16 TEMMUZ, 15 TEMMUZ İLE BİRLEŞTİ Mİ?
16 Temmuz 2021 cuma gününün 15 Temmuz resmi tatil ile birleşip birleşmediği bugün yapılan Kabine'de netleşti.16 Temmuz Cuma akşamdan - 26 Temmuz Pazartesi sabaha kadar tatil oldu. 16 Temmuz yarım gün idari tatil olacak.
15-16 TEMMUZ RESMİ TATİL OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada 15 Temmuz 2021 Perşembe günü resmi tatil olacak ancak 16 Temmuz 2021 Cuma günü resmi tatil olmayacak ve mesai yapılacak.