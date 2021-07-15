15 Temmuz tarihi 2017 yılında Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmişti. Peşinden gelen 16 Temmuz tarihi için ise tatil olup olmadığı vatandaşlar tarafından sorgulanırken aynı zamanda Kurban Bayramı tatili ile de birleşip birleşmeyeceği merak ediliyordu. Bu kapsamda; Başkan Erdoğan, merak edilen soruların yanıtlarına en son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalar ile açıklık getirdi. Buna göre; 16 Temmuz tatil mi edildi? Bu sene 15 Temmuz ve 16 Temmuz resmi tatil mi oldu, Kurban Bayramı tatili ile birleşti mi? Bugün resmi tatil mi?