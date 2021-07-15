365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
'nda, Bakan Derya Yanık
'ın da katıldığı törende 365 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması, noter huzurunda yapıldı. Arkeolog, avukat, diyetisyen, ebe, çocuk eğitimcisi, hemşire yardımcısı, imam hatip, kuran kursu öğreticisi, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker kadrosuna 97, memur kadrosuna 111, hizmetli kadrosuna 133, işçi kadrosuna 24 atama gerçekleştirildi.