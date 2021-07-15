42 ülkede FETÖ okulları devralındı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran
, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tehdidini hiçbir ülkenin küçümsememesi gerektiğine dikkati çekerek, Türkiye'nin müttefiklerini FETÖ'yle mücadelede Türkiye ile dayanışma göstermeye davet etti. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Dünya Türk İş Konseyi'nce (DTİK) "15 Temmuz
: Güvene Dayalı İş Birliği Paneli ve DEİK Özel Teşekkür Töreni"nde konuşan Kıran, Türkiye'yle müttefiklik ilişkisine yakışır şekilde hareket eden ülkelerin desteği sayesinde, 42 ülkede FETÖ okullarını devraldıklarını belirtti. Kıran, "Dünyanın dört bir yanındaki müttefiklerimizi FETÖ'yle mücadelede Türkiye ile dayanışma göstermeye, müttefiklik ruhuna uygun şekilde davranmaya davet ediyoruz" dedi.