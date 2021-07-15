FETÖ'nün
hain kalkışmasını önleyen halk 5 yıl önce demokrasi destanı yazdı. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı
(TÜGŞAV
) Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar SABAH'a konuştu:
15 Temmuz
Türkiye için çok önemli dönüm noktası. 15 Temmuz'u sadece darbe kalkışması olarak görmemek gerekir. Bir Güneydoğu
gazisi olarak 15 Temmuz'un çok iyi okunması gerek. Üniformalı hainlerin, ülkeyi yıkma adına yetiştirilmiş alçakların Güneydoğu'da nasıl oyun oynadığını o gece gördük ve anladık. Hendek operasyonlarında bu hainler yüzünden şehitler verdik. 15 Temmuz sonrası yapılan operasyonlarla da ihanet yavaş yavaş gün yüzüne çıktı. Şu anda Doğu
ve Güneydoğu'da neden geçmişteki gibi çok şehit vermiyoruz? İçerdeki hainler tek tek temizlendi.
Biz gaziler ülkenin bölünmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Nasıl ki 15 Temmuz'da halk, Güneydoğu'da gerçek vatan evlatları buna geçit vermedi, son nefesimize kadar da müsaade etmeyeceğiz. Ülkemize düşmanlık besleyen terör örgütlerinden medet uman herkes şehit aileleri ve gazilerin bedduasındadır. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde, onun izinde, onunla birlikte, onunla omuz omuza bu ülkeye ihanet edecek hangi çeteler varsa hepsiyle topyekûn mücadele edeceğiz, hepsine karşı dimdik duracağız.
TÜGŞAV önündeki anma etkinliğine tüm halkımızı 5 yıl önceki ruhla meydanlara davet ediyoruz. Kutlu destanı unutturmayacağız. Şehit aileleri ve gazilerimizle yemek yiyeceğiz. 15 Temmuz kutlamaları sözüne karşıyız. Bu şehitlerimizin kemiklerini sızlatıyor, gazilerimizi de derinden yaralıyor ve rencide ediyor. 81 ilde 15 Temmuz fotoğraf sergisi açacağız. Gazilerimiz o gece neler yaşadı ve şehitlerimizin de yakınları anlatacak. Gece 00.13'te salalarla birlikte büyük bir coşku ile 4 yıldır gelenekselleşen 15 Temmuz konvoyu düzenleyeceğiz.